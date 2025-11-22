Condolencias

El intendente Martín Perez, miembros del gabinete municipal y trabajadores municipales expresan su profundo pesar por el fallecimiento por el concejal mandato cumplido, José Antonio «Cacho» Donatti.

RIO GRANDE.- Cacho, como lo conocía el pueblo riograndense, será recordado con gran cariño y respeto por ser un vecino que dedicó buena parte de su vida al desarrollo de la ciudad desde su comprometido rol como concejal.

En su memoria, el Intendente, miembros del Gabinete Municipal y trabajadores municipales hacen llegar su acompañamiento a familiares y seres queridos en este momento de profundo dolor, deseando que encuentren paz y consuelo.