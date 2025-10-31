Condolencias

El intendente Martín Perez, miembros del Gabinete y trabajadores municipales expresan su más profundo pesar por el fallecimiento de la querida vecina Mirta López.

Mirta fue presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados “Dionisio Juárez”. Por su labor y compromiso con los jubilados, jubiladas y pensionados, será recordada con gran respeto y cariño por toda la comunidad de Río Grande.

El Intendente, junto a miembros del Gabinete y trabajadores municipales, hace llegar su acompañamiento a familiares y seres queridos en este momento de profundo dolor, deseando que encuentren paz y consuelo.