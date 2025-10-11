Condolencias

El intendente Martín Pérez y todo el equipo del Municipio de Río Grande expresan su más profundo pesar por el fallecimiento de Emilio Welsch de Bairos, querido vecino y trabajador municipal.

Emilio se desempeñaba en el área de la Oficina de Empleo. Por su compromiso, amabilidad y compañerismo, será recordado con gran respeto y cariño por quienes tuvieron la dicha de conocerlo.

El Intendente y trabajadores municipales acompañan con afecto a sus familiares y seres queridos, deseando que encuentren consuelo y paz en este difícil momento