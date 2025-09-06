Condolencias

El intendente Martín Perez y el gabinete municipal expresan su profundo pesar por el fallecimiento del empresario Roberto Fraser, fundador de Transporte Fraser, recordado por su gran calidad humana y espíritu emprendedor.

Durante más de tres décadas, Roberto Fraser supo construir un fuerte lazo comercial y social en nuestra ciudad, destacándose siempre por su sencillez, compromiso y por brindar soluciones con dedicación y respeto.

El Intendente y el gabinete municipal acompañan en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos, deseando que encuentren paz y consuelo ante tan irreparable pérdida.