El intendente Martín Perez y gabinete municipal expresan su profundo pesar por el fallecimiento del doctor Néstor Pastoriza, reconocido médico pediatra y gastroenterólogo de nuestra ciudad.

El Dr. Pastoriza desempeñó gran parte de su carrera en el CEMEP. Será recordado por los vecinos y vecinas con gran cariño y respeto por su compromiso, dedicación y profesionalismo.

El Intendente y el gabinete municipal hacen llegar su acompañamiento a familiares y seres queridos, deseando que encuentren paz y consuelo en este doloroso momento.