Pesar ante la pérdida física de quien en vida fuera Sergio Navarro Díaz, acaecido en las últimas horas.

La Presidenta de la Legislatura de Tierra del Fuego, vicegobernadora Mónica Urquiza; Legisladoras y Legisladores provinciales; autoridades de Cámara y agentes legislativos provinciales expresan sus condolencias a la Directora de Ceremonial y Protocolo de la institución, Myriam Navarro Villarroel, familiares y amigos, ante la pérdida física de quién en vida fuera su padre Sergio Navarro Díaz, acaecido en las últimas horas.

Elevamos una oración por su eterno descanso.