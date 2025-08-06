Sociedad

Condolencias

miércoles 6 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Pesar ante la pérdida física de quien en vida fuera Sergio Navarro Díaz, acaecido en las últimas horas.

La Presidenta de la Legislatura de Tierra del Fuego, vicegobernadora Mónica Urquiza; Legisladoras y Legisladores provinciales; autoridades de Cámara y agentes legislativos provinciales expresan sus condolencias a la Directora de Ceremonial y Protocolo de la institución, Myriam Navarro Villarroel, familiares y amigos, ante la pérdida física de quién en vida fuera su padre Sergio Navarro Díaz, acaecido en las últimas horas.

Elevamos una oración por su eterno descanso.

