Condolencias

El intendente Martín Perez, miembros del Gabinete y trabajadores municipales expresan su más profundo pesar por el fallecimiento del Veterano de la Guerra de Malvinas, Ricardo Juan Polizzi.

Ricardo fue un héroe de la Patria y un veterano que honró a la Nación. Formó parte de la Armada Argentina, integrando el Batallón de Vehículos Anfibios como Cabo Principal, participando del conflicto bélico de 1982.

El Intendente hace llegar su acompañamiento a familiares, amigos y seres queridos, deseando que encuentren paz y consuelo en este difícil momento, y elevando una plegaria por el eterno descanso de su alma.