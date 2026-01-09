Condolencias

El Intendente Daniel Harrington, funcionarios del gabinete y trabajadores del Municipio de Tolhuin, expresamos nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de Doña Violeta del Carmen Gallardo, vecina y antigua pobladora de nuestra ciudad, quien formó parte de la historia y el crecimiento de nuestra comunidad.

Acompañamos con respeto y afecto a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo en los recuerdos compartidos y en el cariño de toda la comunidad.

Informamos que sus restos serán velados a partir de las 00 horas del viernes 9 de enero, en las instalaciones del Polideportivo Ezequiel Rivero.