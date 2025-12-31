

José Arturo Estabillo, gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (mc) destaca en la figura de Esteban “Chiquito” Martínez a un digno adversario político.

El ex gobernador de la provincia José a Arturo Estabillo hace llegar el más sentido pésame a todos los familiares de “Chiquito” Martínez.

“Chiquito” fue un digno adversario político destacándose sus dotes de seriedad, respeto y códigos, más allá de su honestidad y transparencia en los temas del Estado. Fue un icono de la política fueguina y particularmente de Río Grande.

Mis sinceras condolencias a Rosario, hijos, nietos y hermanos. Que en paz descanse.



