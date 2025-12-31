Condolencias

El Hogar San Vicente de Paúl participa del fallecimiento de Esteban ‘Chiquito’ Martínez; recordando que el establecimiento contó con el acompañamiento de Gladys Carey de Martínez y su hijo, Esteban ‘Chiquito’, continuó dicho legado.
Esteban «Chiquito» Martínez
QEPD
La Comisión Directiva del Hogar San Vicente de Paul participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido «Chiquito», integrante de esta Comisión y de labor fecunda para con nuestra institución.
Lo despedimos con gratitud, por siempre permanecerá en nuestros corazones
Abrazamos a sus seres queridos en tan penoso momento.
Descansa en paz.