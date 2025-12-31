Condolencias

Sociedad

miércoles 31 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
El Hogar San Vicente de Paúl participa del fallecimiento de Esteban ‘Chiquito’ Martínez; recordando que el establecimiento contó con el acompañamiento de Gladys Carey de Martínez y su hijo, Esteban ‘Chiquito’, continuó dicho legado.

Esteban «Chiquito» Martínez

QEPD

La Comisión Directiva del Hogar San Vicente de Paul participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido «Chiquito», integrante de esta Comisión y de labor fecunda para con nuestra institución.

Lo despedimos con gratitud, por siempre permanecerá en nuestros corazones

Abrazamos a sus seres queridos en tan penoso momento.

Descansa en paz.

