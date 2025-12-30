Condolencias

El intendente Martín Perez expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a quien definió como “el intendente más transformador de la historia de nuestra ciudad”.

Finalmente, el Intendente acompañó con especial afecto a la familia de Martínez: “quiero saludar a toda su familia, especialmente a Rosario y a sus hijos, deseándoles la fortaleza necesaria para atravesar este momento tan doloroso”.

Sus restos serán velados en el Centro Deportivo Municipal (Av. Belgrano 970) este martes 30 de diciembre, en el horario de 17 a 22 y el día miércoles 31 de 9 a 12 horas, tras lo cual se realizará el traslado para su cristiana sepultura en el Cementerio Local.