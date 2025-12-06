Condolencias

El Ingeniero Mario Félix Ferreyra, junto a la comunidad educativa de la Facultad Regional Tierra del Fuego (FRTDF) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Fundación Universitaria Tecnológica (FUNDATEC), participa con profundo pesar el fallecimiento de Estela Acosta, Directora Académica de la Institución y extiende su más sentido pésame a su familia y seres queridos.

Desde toda la comunidad recordamos a Estela como un pilar fundamental en la gestión institucional, destacándose por su compromiso, profesionalismo y calidad humana. Fue una gran trabajadora, compañera incondicional y una persona ejemplar, siempre dispuesta a colaborar y hacer el bien.

Su invaluable labor y legado perdurarán en el espíritu de nuestra Institución y en la memoria de toda la comunidad que la conoció.

Rogamos elevar una oración en su nombre y por el eterno descanso de su alma.