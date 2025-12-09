Condenas muerte en China por corrupción: un funcionario fue ejecutado y otro goza de clemencia

China ejecutó hoy a Bai Tianhui, ex gerente general de China Huarong International Holdings Limited, quien había sido condenado por aceptación de sobornos.

TIANJIN, CHINA (Xinhua/NA).- La ejecución fue llevada a cabo por un tribunal de la municipalidad de Tianjin, en el norte del país, tras la aprobación del Tribunal Popular Supremo (TPS).

Bai fue condenado a muerte, privado de sus derechos políticos de por vida y se le confiscaron todos sus bienes personales.

Además, todas sus ganancias ilegales fueron recuperadas y entregadas al tesoro estatal, siguiendo el veredicto del Tribunal Popular Intermedio Nº 2 de Tianjin, emitido en mayo de 2024.

Bai apeló el veredicto, pero su apelación fue rechazada por el Tribunal Popular Superior de Tianjin en febrero de 2025.

Al revisar el caso, el TPS concluyó que Bai había aprovechado sus distintos cargos entre 2014 y 2018 para ayudar a otros en asuntos como adquisiciones de proyectos y financiación corporativa, y en el marco de dichas actividades aceptó sobornos por un total de 1.108 millones de yuanes (unos 157 millones de dólares).

El TPS sostuvo que los delitos cometidos por Bai fueron extremadamente graves, ya que la cuantía total de los sobornos fue sumamente alta y las circunstancias particularmente graves, al tiempo que los delitos que cometió tuvieron un impacto social extremadamente negativo y causaron un gran daño a los intereses del Estado y del pueblo.

El TPS aprobó la sentencia del Tribunal Popular Superior de Tianjin para mantener la pena de muerte proferida en primera instancia.

A Bai se le permitió reunirse con sus familiares más cercanos antes de la ejecución, hoy martes a Bai Tianhui, ex gerente general de China Huarong International Holdings Limited.

Gou Zhongwen, ex miembro de alto rango del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), fue sentenciado a la pena de muerte con dos años de indulto por los cargos de aceptación de sobornos y abuso de poder.

El veredicto fue emitido por el Tribunal Popular Intermedio de Yancheng, en la provincia oriental china de Jiangsu.

Esta sentencia también incluye la privación de sus derechos políticos de por vida, la confiscación de todos sus bienes personales y la recuperación de las ganancias ilegales para ser entregadas al tesoro nacional.

Sobornos millonarios y abuso de poder

El tribunal determinó que, entre 2009 y 2024, Gou Zhongwen se aprovechó indebidamente de varios cargos influyentes que ocupó, incluyendo el de vicealcalde de Beijing y director de la Administración General de Deportes de China.

A lo largo de este periodo, Gou utilizó sus posiciones para ayudar a terceros en asuntos como operaciones comerciales y aprobación de proyectos. A cambio, recibió dinero y objetos de valor que superan los 236 millones de yuanes (equivalentes a unos 33 millones de dólares estadounidenses).

Además, el tribunal estableció que durante su mandato como vicealcalde de Pekín (entre 2012 y 2013), Gou abusó de su poder en los procesos de adquisición de proyectos, lo que resultó en pérdidas significativas para el patrimonio público y los intereses del Estado y del pueblo.

El tribunal dictaminó que la gravedad de los delitos cometidos por Gou justificaba la pena capital.

Sin embargo, se concedió clemencia en la sentencia final debido a la cooperación del acusado, quien confesó sus delitos y devolvió sus ganancias ilícitas, entre otras circunstancias atenuantes.

Según la sentencia, la pena de muerte de Gou puede ser conmutada por cadena perpetua de conformidad con la ley, pero no se le concederá ninguna reducción adicional de la pena ni libertad condicional.

El caso fue escuchado por el tribunal el 20 de agosto; durante el juicio, Gou se declaró culpable y expresó su arrepentimiento en su declaración final.

