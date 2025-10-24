Condenaron a un hombre a un año de prisión por violencia de género

Sujeto agredió físicamente a su entonces pareja y fue responsabilizado del hecho por el Juzgado Correccional de Río Grande.

RÍO GRANDE. – Un hombre fue condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo por haber agredido físicamente a su pareja, en un hecho ocurrido el pasado 3 de agosto en la vivienda de la madre del imputado.

El Juzgado Correccional de Río Grande lo encontró autor material y penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.

Durante el proceso, también se resolvió declararlo reincidente por primera vez, ya que el acusado tenía antecedentes por otros delitos.

Además, el fallo ordena dar intervención a la Subsecretaría de Políticas de Género del Ministerio de Desarrollo Humano de Tierra del Fuego, para que se realice un relevamiento sobre la situación actual de la víctima y se implemente un dispositivo de acompañamiento y contención.