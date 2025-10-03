Condenaron a 4 años de prisión a Amarilla por tentativa de homicidio

Esta mañana el Tribunal de Juicio en Río Grande condenó a Aaron Joel Amarilla acusado de atacar con una navaja al joven Luciano Monjes, a la salida de un boliche en el centro de la ciudad, hecho ocurrido en diciembre del año pasado.

RÍO GRANDE. – El Tribunal de Juicio en esta ciudad esta mañana dio su veredicto en el juicio a Aaron Amarilla y lo condenó a 4 años de prisión efectiva por «tentativa de homicidio» a Luciano Monjes.

La pena coincidió con lo que ayer había solicitado el Fiscal Jorge López Oribe. Por su parte la defensa, los abogados Francisco Giménez y Omar Chávez, ayer pidieron al Tribunal de Juicio, que si lo condenaban sea por lesiones leves aplicando el mínimo de la pena.

El abogado Giménez adelantó que cuando conozcan los fundamentos del fallo, analizará la posibilidad de presentar un recurso de casación.