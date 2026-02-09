Condenaron a 20 años de prisión a un hombre por abusos sexuales a dos menores en Tolhuin

El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande dictó la sentencia este mediodía. El acusado fue hallado responsable de abusar sexualmente de su hija biológica y de su hermana.

RÍO GRANDE.– El Tribunal de Juicio en lo Criminal de esta ciudad condenó a 20 años de prisión a un hombre de 47 años, tras hallarlo penalmente responsable de haber cometido abusos sexuales contra dos menores de edad: su hija biológica y su hermana. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Tolhuin.

La pena fue definida este mediodía, en el marco de un juicio oral y no público, luego de que los magistrados analizaran las pruebas incorporadas durante el debate y las posiciones de las partes.

Cabe recordar que la semana pasada se llevó adelante la etapa de alegatos. En esa instancia, la fiscal Mariel Zárate había solicitado una condena de 40 años de prisión, al considerar plenamente acreditados los delitos de abuso sexual y corrupción de menores.

Por su parte, el defensor oficial Marcelo Escola pidió la inimputabilidad del acusado y su absolución, argumentando que el hombre no se encontraba en condiciones de ser responsabilizado penalmente por los hechos imputados.

Finalmente, el Tribunal resolvió imponer una pena de 20 años de prisión, dando por probada la responsabilidad penal del condenado.