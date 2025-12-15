Condenan al policía Eric Paredes a cuatro años de prisión por violencia de género

El Tribunal de Juicio en lo Criminal en Río Grande lo halló culpable de lesiones leves, amenazas y privación ilegítima de la libertad contra su expareja y ordenó su detención inmediata.

RÍO GRANDE.– El Tribunal de Juicio en lo Criminal de esta ciudad condenó este lunes, alrededor de las 11:00 horas, al policía Eric Paredes a la pena de cuatro años de prisión por hechos de violencia de género ocurridos durante el año 2024, y dispuso su inmediata detención.

En su veredicto, el tribunal lo declaró culpable de los delitos de lesiones leves, amenazas y privación ilegítima de la libertad, cometidos en perjuicio de su expareja.

Cabe recordar que la etapa de alegatos había finalizado el miércoles de la semana pasada. En esa instancia, la querella solicitó una condena de seis años de prisión, mientras que el Ministerio Público Fiscal requirió una pena de cuatro años, coincidente con la finalmente impuesta.

Por su parte, la defensa del acusado, a cargo del Dr. Francisco Ibarra, había solicitado la absolución de su defendido y el rechazo de la demanda civil, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal.

Durante la última jornada del debate oral y público, Paredes hizo uso de su derecho a brindar las últimas palabras. Tras ello, el Tribunal dio a conocer el veredicto condenatorio y ordenó su detención inmediata.