Condenan a un hombre por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande hoy condenó a Nicolás Guzzo a 2 años de prisión en suspenso tras hallarlo penalmente responsable de ejercer violencia de género contra su expareja.

RÍO GRANDE. – El fallo lo consideró culpable de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas y privación ilegítima de la libertad.

Durante la lectura de la sentencia, los jueces citaron diversas normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de las mujeres, entre ellas el Código Penal, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Como parte de la condena, Nicolás Guzzo deberá durante dos años fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados, mantener la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima por cualquier medio, y permanecer alejado de su domicilio.

Además, el Tribunal dispuso que la Subsecretaría de Políticas de Género de la Provincia y el Área de Salud Mental del Municipio de Río Grande implementen un dispositivo de orientación, contención y asistencia a la víctima.

Los fundamentos del fallo se conocerán el 5 de noviembre a las 13:00 horas.