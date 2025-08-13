Condenan a un hombre a la pena de 20 años de prisión

El Tribunal de Juicio en Ushuaia ayer condenó al sujeto por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores, por hechos cometidos entre los años 2017 y 2019 en perjuicio de una joven, en la provincia de Buenos Aires y en la capital provincial. Tras el veredicto el condenado fue inmediatamente detenido.

USHUAIA. – El martes el Tribunal de Juicio en lo Criminal en esta ciudad condenó a un hombre a 20 años de prisión por encontrarlo autor material y penalmente responsable de abuso sexual y corrupción de menores, por hechos cometidos entre los años 2017 y 2019 en perjuicio de una joven, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Ushuaia.

En el juicio oral y público que se realizó en la capital provincial, el sujeto fue condenado por los delitos de abuso sexual agravado por la calidad de guardador, reiterado en número indeterminado de ocasiones, en concurso real con producción agravada de imágenes sexuales explícitas de menores o de sus partes íntimas, reiterada -dos hechos-, y en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores agravada por la calidad de guardador.

Tras la lectura del veredicto el Tribunal ordenó su inmediata detención en carácter de prisión preventiva.

El Tribunal de Juicio fue presidido por Maximiliano García Arpón, con la vocalía de Alejandro Pagano Zavalía y Manuel López (subrogante). El Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas, representada por Guadalupe Martire; la querella estuvo a cargo de Jorge Hernández y la defensa del imputado la ejerció Martín Muñoz.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el miércoles 20 de agosto, a las 19:00 horas.