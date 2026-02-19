Condenan a tres años de prisión en suspenso al conductor responsable de la muerte de tres jóvenes en la Ruta 3

El Tribunal de Juicio de Ushuaia hoy condenó a Laureano Catriel Costa Sereno por homicidio culposo agravado. También fue inhabilitado por cinco años para conducir.

USHUAIA.– El Tribunal de Juicio en lo Criminal en esta ciudad, hoy condenó a Laureano Catriel Costa Sereno a la pena de 3 años de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores, al hallarlo autor material y penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado.

El debate oral y no público se desarrolló entre el ayer y hoy, con el objeto de determinar la responsabilidad penal del imputado por el fallecimiento de tres jóvenes, Naiara García Capurro, Nicolás Gómez y Marianela Inés Barrionuevo, en un siniestro vial ocurrido en 2021 sobre la Ruta Nacional Nº3.

Durante los alegatos, el fiscal Daniel Curtale solicitó una pena de 5 años de prisión, mientras que la querella, representada por Juan Pablo Gutiérrez Silva, requirió 6 años. Por su parte, los defensores públicos Florencia Arnst y Carlos Fonrouge plantearon que, en caso de recaer condena, la pena fuese de 3 años de ejecución condicional, criterio que finalmente adoptó el Tribunal.

El hecho ocurrió el 22 de enero de 2021, alrededor de las 19:00, a la altura del kilómetro 3.042, en cercanías del paraje La Mosca Loca. Según la acusación fiscal, el vehículo circulaba en sentido norte-sur cuando se salió de la calzada, derrapó varios metros por la banquina, impactó contra una arboleda y volcó, provocando el fallecimiento de tres ocupantes.

El Tribunal estuvo integrado por los jueces Maximiliano García Arpón, Rodolfo Bembihy Videla y Manuel López. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 26 de febrero, a las 19:00 horas.























