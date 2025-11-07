Condenan a cuatro años de prisión a un hombre por distribuir material de abuso infantil

El Tribunal de Juicio en lo Criminal en Ushuaia condenó a un hombre de 48 años por distribuir material de abuso sexual infantil.

USHUAIA. – El fallo fue dictado por el Tribunal de Juicio en esta ciudad quien lo encontró penalmente responsable del delito de distribución agravada de ese tipo de contenido.

El acusado, que llegó al juicio en libertad, quedó detenido inmediatamente después de conocerse la sentencia.

Durante los alegatos, el fiscal Daniel Curtale había solicitado una pena de 4 años y 2 meses de prisión, al sostener que el imputado compartió y publicó en redes sociales material pornográfico protagonizado por menores de edad.

En contraposición el defensor oficial Carlos Fonrouge Kaufmann pidió su absolución o, en todo caso, que se lo condenara por la figura simple del delito.

La investigación comenzó en 2019, a partir de un reporte emitido por The National Center of Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización estadounidense que detectó la actividad sospechosa y alertó a la fiscalía especializada a nivel nacional. Al declararse incompetente, esa fiscalía dio intervención a la Justicia fueguina.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el viernes 14, a las 19:00 horas.