Condenan a camionero a 5 años de prisión por intentar ingresar más de 10 kilos de cocaína por San Sebastián

La sentencia fue dictada tras la homologación de un acuerdo pleno impulsado por la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, a cargo del fiscal federal Marcelo Rapoport, y con la colaboración de la auxiliar fiscal María Eugenia Rasuk. El condenado, Luis Adrián Mompardo, fue detenido en octubre pasado cuando intentaba cruzar la frontera con cocaína y pastillas de éxtasis ocultas en su camión. (Foto archivo: lugar donde se encontró cocaína y pastillas de éxtasis en el interior de un camión)

RÍO GRANDE.– El Juzgado Federal de esta ciudad condenó a cinco años de prisión a Luis Adrián Mompardo, tras hallarlo responsable del delito de contrabando de estupefacientes en grado de tentativa, luego de que intentara ingresar al país más de 10 kilos de cocaína y 199 pastillas de éxtasis.

El hecho ocurrió el 6 de octubre del año pasado en el paso fronterizo San Sebastián, donde personal de Aduana y de Gendarmería Nacional detectó la droga oculta en un camión de transporte que conducía el imputado, oriundo de la provincia de Buenos Aires.

La acusación fue sostenida en el debate por el fiscal federal Marcelo Rapoport, quien señaló que la sustancia tenía como destino su distribución y comercialización en Río Grande. Durante el proceso también se incorporaron escuchas telefónicas que, según la investigación, evidenciaron la intención del conductor de eludir los controles aduaneros.

Tras el operativo, Mompardo fue formalmente imputado y permaneció con prisión preventiva durante 90 días. La Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, junto con la jueza federal Mariel Borruto, llevaron adelante el trámite que culminó en un acuerdo con la defensa, posteriormente homologado por el Tribunal, lo que permitió resolver el caso en un plazo de cinco meses.

Además de la pena de prisión efectiva, el condenado fue inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos. Asimismo, se dispuso el decomiso de su teléfono celular y la destrucción de la droga incautada.