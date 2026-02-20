Judiciales Policiales

Condenan a 4 años y 6 meses de prisión a un hombre por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil

viernes 20 de febrero de 2026
Diario El Sureño
El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande lo halló responsable por la tenencia, divulgación y distribución de representaciones sexuales de niñas, niños y adolescentes. Su pareja fue absuelta. Los fundamentos se conocerán el 6 de marzo.

RÍO GRANDE.– El Tribunal de Juicio en esta ciudad, hoy condenó a Mauro Diez a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, tras encontrarlo penalmente responsable por la tenencia, divulgación y distribución de material de representación sexual de niñas, niños y adolescentes.

En el mismo proceso, su pareja —quien también había llegado a juicio en calidad de imputada— fue absuelta por el Tribunal.

El debate fue presidido por la jueza Verónica Marchisio, con la integración de los vocales Eduardo López y Juan José Varela. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Vanina Cantiani, mientras que la defensa de los imputados fue ejercida por los defensores oficiales Alejandro Naccarato y Rita Marchi.

La lectura de los fundamentos de la sentencia fue fijada para el próximo 6 de marzo a las 13:00.

