Condenan a 4 años y 6 meses de prisión a un hombre por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil

El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande lo halló responsable por la tenencia, divulgación y distribución de representaciones sexuales de niñas, niños y adolescentes. Su pareja fue absuelta. Los fundamentos se conocerán el 6 de marzo.

RÍO GRANDE.– El Tribunal de Juicio en esta ciudad, hoy condenó a Mauro Diez a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, tras encontrarlo penalmente responsable por la tenencia, divulgación y distribución de material de representación sexual de niñas, niños y adolescentes.

En el mismo proceso, su pareja —quien también había llegado a juicio en calidad de imputada— fue absuelta por el Tribunal.

El debate fue presidido por la jueza Verónica Marchisio, con la integración de los vocales Eduardo López y Juan José Varela. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Vanina Cantiani, mientras que la defensa de los imputados fue ejercida por los defensores oficiales Alejandro Naccarato y Rita Marchi.

La lectura de los fundamentos de la sentencia fue fijada para el próximo 6 de marzo a las 13:00.