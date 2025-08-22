Condenan a 4 años de prisión a un hombre de 63 años por abuso sexual

Hoy el Tribunal de juicio condenó en Río Grande a un hombre por abuso sexual gravemente ultrajante a una adolescente, hecho ocurrido en el año 2018. En la otra acusación fue absuelto.

RÍO GRANDE. – El Tribunal de Juicio en esta ciudad hoy condenó a 4 años de prisión a un hombre de 63 años, por ser encontrado responsable de un abuso sexual gravemente ultrajante a una menor, ocurrido en 2018.

El acusado enfrentaba un juicio por dos hechos distintos: fue absuelto en uno de ellos por falta de pruebas, pero en el otro el Tribunal lo encontró culpable. El fallo fue dictado por los jueces Pedro Varela, Eduardo López y Pedro Fernández.

Los magistrados además ordenaron que se implemente un dispositivo de orientación y contención para la víctima.

En los alegatos, la Fiscalía de Género, representada por Mónica Macri, había solicitado una condena de 5 años; y el Defensor, Eduardo Tepedino, había pedido que en caso de que el Tribunal lo declare culpable, se le imponga la pena mínima prevista para el delito de abuso sexual simple.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 5 de septiembre a las 13:00 horas.