Condenan a 2 años de prisión a un hombre que intentó robar en un restaurante

La pena del Juzgado Correccional de Río Grande fue realizada el pasado martes. El intento del hecho delictivo ocurrió en el mes de julio en un local comercial.

RÍO GRANDE. – El Juzgado Correccional de esta ciudad, a cargo del juez Pedro Fernández, condenó el pasado martes a un hombre a la pena de 2 años de prisión de cumplimiento efectivo, tras encontrarlo responsable del delito de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

El hecho ocurrió en julio de este año. El sujeto, Juan Ramón Aguilar Calisto (39), ingresó a un local comercial denominado «Lo de Nené», después de escalar las rejas de un acceso lateral para vehículos. Llevaba un bolso y un martillo, donde con ese elemento golpeó en varias oportunidades la puerta de emergencias del comercio y provocó daños, pero no consiguió abrirla.

Vecinos escucharon los ruidos y dieron aviso a la Policía, que llegó de inmediato. Los agentes lo sorprendieron dentro del predio. Al advertir la presencia de los uniformados, intentó escapar escalando un muro trasero, pero fue detenido a pocos metros.

El Tribunal destacó que el hombre cuenta con antecedentes por hechos similares.

La causa se resolvió mediante el instituto de Omisión de Debate, con el acuerdo del Ministerio Público Fiscal, representado por la Fiscal Laura Urquiza, y de la Defensora pública Rita Marchi.