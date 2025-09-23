Condenado incendió un colchón de su celda y fue rescatado

El siniestro ocurrió ayer a la mañana en una celda de la Unidad de Detención de Río Grande. Se trata de Facundo Mancilla, quien fue condenado con Eduardo Acosta por el crimen a Juan Carlos Lucena, ocurrido en 2019. (Foto archivo: Facundo Mancilla)

RÍO GRANDE. – Uno de los condenados por un homicidio a un jubilado, ocurrido en enero de 2019 en un sector de los patios internos de un barrio textil de esta ciudad, ayer a la mañana provocó un incendio en la celda donde está alojado y fue rescatado por los penitenciarios.

El siniestro sucedió alrededor de las 7:00 en una celda del Pabellón B de la Unidad de Detención Nº1, ubicada en un sector del ex campamento YPF en esta ciudad. Se pudo saber que el detenido Facundo Mancilla (25), había quemado el colchón de su celda y pudo ser inmediatamente salvado. Luego de ser trasladado al hospital fue asistido en forma urgente y quedó fuera de peligro.

Fuentes penitenciarias indicaron que el siniestro ocurrió a modo de reclamo por una notificación judicial, donde le habían confirmado la condena final. En este aspecto cabe confirmar que Mancilla fue condenado a prisión perpetua por el crimen del jubilado Juan Carlos Lucena, hecho sucedido en enero de 2019.

Cuando cumpla 70 años, Mancilla podrá recuperar su libertad. En estos momentos se encuentra nuevamente en su celda en la Unidad de Detención Nº1.