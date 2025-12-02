La Municipalidad de Ushuaia, a través de las secretarías de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, y de Cultura y Educación, anunció la realización del concurso “Viví la Navidad 2025”, propuesta que invita a vecinos y comercios de la ciudad a ornamentar el frente de sus viviendas y de sus vidrieras para celebrar de manera colectiva el espíritu festivo.

Los interesados en participar podrán inscribirse del 2 al 7 de diciembre en el link https://inscripciones.website/concurso-vivi-la-navidad-2025/ disponible en las redes oficiales de la Municipalidad de Ushuaia, @culturayeducacionush y @politicas.sociales.ush.

En la Categoría Hogares las vecinas y vecinos podrán adornar sus viviendas con decoración navideña, y los 10 finalistas participarán en una votación abierta a través de redes sociales. El premio para el ganador serán dos pasajes aéreos ida y vuelta a Buenos Aires, para el segundo lugar un cordero y bebidas, y para quien ocupe el tercer lugar una canasta navideña.

En la Categoría Comercios podrán participar locales comerciales y de servicios que decoren vidrieras o frentes con temática navideña. También habrá una preselección y posteriormente una votación pública entre los 10 finalistas.

El premio para el primer lugar será el subsidio del 100% de la tasa comercial por 12 meses, para el segundo el subsidio del 100% durante 9 meses y para el tercero el subsidio del 100% durante 6 meses.

Los ganadores de ambas categorías serán anunciados el 21 de diciembre durante los festejos del Día Más Largo.

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, destacó el “valor comunitario de esta iniciativa”, y agregó que “queremos que hogares y comercios sean parte del espíritu navideño que vive la ciudad”.

“Esta propuesta convoca a compartir, a encontrarnos y a llenar de creatividad nuestros barrios; cada espacio puede aportar luz, identidad y alegría a estas fiestas que reúnen a toda la comunidad”, valoró.

Por su parte, la responsable del área de Cultura y Educación, Belén Molina, sostuvo que “nos entusiasma impulsar un concurso que atraviesa a toda la ciudad, desde las familias hasta quienes trabajan y emprenden”, por lo que “Viví la Navidad” permitirá “fortalecer la participación, embellecer los espacios públicos y vivir estas fechas con arte e identidad local”.