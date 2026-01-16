Concluyó con éxito la operación “Mare Nostrum VII”

En el marco del Sistema de Defensa Nacional, con el objetivo de vigilar, controlar y proteger los espacios marítimos y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), el 15 de de enero finalizó la operación “Mare Nostrum VII”.



El operativo se desarrolló bajo el control del Comando Conjunto Marítimo, a cargo del comodoro de marina Santiago Villemur, ejecutada con medios de la Armada Argentina, bajo el control operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.



En este procedimiento se identificaron más de 405 buques pesqueros y logísticos, detectándose cuatro embarcaciones en presunta actividad de pesca ilegal dentro de la ZEEA, incumpliendo las leyes vigentes. Las incursiones fueron debidamente registradas y notificadas a las autoridades competentes.



Además, una aeronave P-3 Orión de la Armada Argentina realizó tareas de vigilancia y control aéreo, brindando apoyo al ARA Cordero, recolectando información clave para constatar las infracciones detectadas.

Con la ejecución de “MARE NOSTRUM VII”, la República Argentina reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía nacional en el mar, fortaleciendo el Sistema de Defensa Nacional mediante acciones de disuasión, control y alerta estratégica en sus aguas jurisdiccionales.