Concluyen la operaciones de extinción de incendios y rescate en Hong Kong

Las operaciones de extinción de incendios, rescate y búsqueda concluyeron a las 10:18 (hora local) de este viernes, informó el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK).

HONG KONG (Xinhua/NA).- Hasta el momento, el incendio en Wang Fuk Court, que se encuentra en el distrito de Tai Po, cobró 128 vidas y no se puede descartar que se encuentren más cuerpos cuando la Policía ingrese posteriormente al lugar para la investigación, afirmó Chris Tang Ping-keung, secretario de Seguridad del Gobierno de la RAEHK, en una conferencia de prensa realizada el mismo día.

Tang señaló que, además, aproximadamente 200 personas continúan desaparecidas, mientras que, en total, los vehículos de bomberos fueron despachados 391 veces al área afectada y 185 las ambulancias, en tanto que 2.311 miembros del personal de Bomberos y ambulancias asistieron al siniestro.

Doce bomberos resultaron heridos y Ho Wai-ho, de la estación de bomberos de Sha Tin, falleció heroicamente en cumplimiento del deber, detalló Andy Yeung Yan-kin, director de los servicios de este cuerpo del Gobierno de la RAEHK.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: 128 personas murieron luego de que un enorme incendio arrasó una zona residencial en el área de Tai Po en Hong Kong, en el sur de China. Foto: Xinhua/Chen Duo /NA.