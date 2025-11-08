Concierto. Le Collectif Tango Negro Ensemble le rinde homenaje a JuanCarlos Cáceres en el Teatro del Libertador La presentación será este domingo 9 de noviembre. Los detalles.

Le Collectif Tango Negro Ensemble llega a Córdoba para rendir tributo a Juan Carlos Cáceres, el recordado pianista, trombonista, compositor y militante cultural.

Su obra exploró las raíces afro del tango, fusionándolo con candombe, milonga y otros ritmos rioplatenses.

Su legado artístico, social y académico continúa vivo en todo el mundo, con clásicos como Tango Negro y Tocá Tangó, bailados en milongas de los cinco continentes.

El concierto será este domingo 9 de noviembre a las 20 en el Teatro del Libertador San Martín.

Este álbum doble, producido por la Associazione Culturale Musica dei Popoli (Italia) y con el patrocinio del Consulado Argentino en Milán, incluye versiones de sus temas más emblemáticos y composiciones inéditas, algunas coescritas junto al bajista, productor y creador del homenaje, Carlos “Tero” Buschini, compañero de Cáceres durante más de 15 años en el reconocido Tango Negro Trío.

El tributo se presenta en formato de “geometría variable”, con formaciones que van desde tríos hasta un ensamble completo, reflejando la riqueza y versatilidad sonora del maestro.

Le Collectif Tango Negro Ensemble hará su segundo desembarco en la Argentina en el mes de noviembre, con presentaciones en el Teatro del Libertador General San Martín de Córdoba capital, el Teatro de Plataforma Lavardén de la ciudad de Rosario y la sala del club de jazz BeBop de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Participarán referentes de la cultura musical argentina como Walter “Chino” Laborde (voz), Mono Izarrualde (voz y flauta), Franco Luciani (armónica), César Elmo (batería), Luis Lewin (piano) y Carlos “Tero” Buschini (bajo), junto a músicos invitados como Mery Murúa, Marcelo Santos, Bruno Cravero y Vivi Pozzebón, entre otros, quienes darán a cada presentación un marco muy especial y emotivo.

Este tributo es más que un disco: es un viaje musical y espiritual a las orillas del Río de la Plata, donde resuenan la fuerza, la poesía y la negritud del tango que Cáceres supo elevar a una expresión universal, y que revive en cada repique, acorde y palabra que van al encuentro de nuestras raíces.