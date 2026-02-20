Concejo Deliberante: Avance clave para dos obras importantes

La presidenta del Concejo Deliberante, Gabriela Muñiz Siccardi, confirmó que en la próxima sesión del cuerpo legislativo de la ciudad se tratarán los proyectos de ordenanzas que, de aprobarse, permitirán al Ejecutivo de la ciudad avanzar en los proyectos para pavimentar la calle Los Ñires mediante la figura de contribución por mejora, y la ampliación y repavimentación de un sector de la avenida Perito Moreno, entre Yaganes y el ingreso a un supermercado, con financiación del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva.

USHUAIA.- Muñiz Siccardi destacó que la obra de calle Los Ñires “no es la típica contribución por mejora establecida por ordenanza”, sino que “se estableció una contribución por mejora propia de esta calle que fue trabajada desde septiembre, lo venimos trabajando con los vecinos ya que fueron ellos los que se acercaron y plantearon la necesidad de la pavimentación”.

Además, precisó que “la obra va a ser financiada en un 20% por la Municipalidad y un 80% por los vecinos”, tanto frentistas como no frentistas que utilizan esta arteria como única vía de entrada y salida para los vecinos de las urbanizaciones de ese sector de la ciudad. En total, precisó Muñiz Siccardi, se pavimentarán 3 kilómetros.

Además, mencionó que los vecinos podrán abonar el costo que les corresponda “en 12 cuotas con interés” y aclaró que, de acuerdo al proyecto de ordenanza, “no se firmará el contrato de la obra hasta tanto no se haya recaudado el 30% de lo que tiene que financiar el total de los vecinos, que es el anticipo financiero que hay que pagarle a la empresa”, por lo que “dependeremos de la agilidad o no de la recaudación que podamos hacer por parte de los vecinos”.

Por otra parte, en el caso de la obra de Perito Moreno, consideró que la aprobación de la ordenanza “es un trámite casi de rutina porque es la ratificación a un acuerdo firmado oportunamente entre el Ejecutivo de la ciudad y el Fondo de la Ampliación de la Matriz Productiva”.

“Esta obra fue contratada cuando yo estaba como secretaria de Planificación en octubre de 2023; se llegó a solicitar al FAMP en ese momento el anticipo financiero pero nunca procedió, y recién ahora hemos podido firmar este nuevo convenio con lo cual no hace falta llevar adelante todo un nuevo procedimiento”, detalló la viceintendenta.

Muñiz Siccardi dijo que “estamos esperando que el lunes se apruebe esto para poder hacer las imputaciones correspondientes porque la obra salía casi 3 mil millones de pesos y ahora se fue a casi 7 mil millones, y necesitamos contar con la partida presupuestaria”.