Concejales opinaron sobre el mensaje del intendente Martín Perez

El concejal Jonatan Bogado reconoció los avances significativos en modernización y gestión municipal presentados por el Intendente. Destacó la implementación de herramientas como la línea de atención ciudadana 147, el chatbot automatizado de WhatsApp y la aplicación “RGA Ciudadana”.

RIO GRANDE.- “Estas iniciativas mejoran la eficiencia en la prestación de servicios públicos y facilitan la comunicación entre el Municipio y los vecinos”, afirmó el Concejal. Asimismo, añadió: “La posibilidad de acceder a servicios de manera dinámica contribuye a la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, permitiéndoles ahorrar tiempo y obtener respuestas rápidas”. Concejal Jonatan Bogado.

Según los datos compartidos por el intendente Martín Pérez, más de 45 mil personas ya fueron atendidas a través del chatbot de Atención Ciudadana en WhatsApp y 10 mil usuarios descargaron la nueva aplicación “RGA Ciudadana”. “Estas cifras reflejan el avance hacia una administración moderna y eficiente que pone al vecino en el centro de la gestión municipal”, sostuvo Bogado.

La concejala Alejandra Arce consideró que “en principio el año 2024 ha sido un año particular, donde el Intendente realizó un recuento de todas las obras que el Gobierno nacional paralizó el año pasado al no seguir enviando los fondos que, además tiene la decisión política de no enviarlos y que hay hoy un gobierno municipal que se está haciendo cargo de esas obras”.

Arce remarcó que “la atención en los centros de salud municipales se ha ampliado muchísimo, hacen un esfuerzo enorme los trabajadores municipales del ámbito de la salud, son temas que este año los vamos a tener que trabajar en el ámbito legislativo, ver cómo los distintos bloques políticos acompañan al Intendente a gestionar y ver cómo con los pocos recursos que tenemos seguimos sosteniendo la ciudad de Río Grande”.

La concejala Florencia Vargas señaló que “ha sido un discurso acertado del intendente Pérez en esta apertura de sesiones del año 2025 donde ha puesto foco en las cuestiones que faltan hacer en nuestra ciudad, en las necesidades de los vecinos y nosotros, como cuerpo legislativo, acompañaremos con la creación de diferentes herramientas para seguir dando respuesta a muchas otras necesidades de los vecinos de los diferentes barrios”. Concejal Maximiliano Ybars.

Asimismo, dijo que “debemos seguir trabajando en apuntar al acceso de los servicios básicos como lo es el agua potable en barrios que aún todavía no llega, como así también en seguir trabajando en proyectos y asuntos que tenemos desde nuestro bloque”.

El concejal Maximiliano Ybars opinó que “fue un buen discurso, que genera expectativas, donde hubo algunos puntos a resaltar que consideramos que son importantes para el desarrollo de la ciudad, como es el hecho de hacer énfasis en lo que planteamos siempre como es la necesidad de que se trabaje fuertemente en la mejora de la traza vial de cada uno de los barrios de las ciudades, el abordaje de la problemática de los jóvenes, lo que tiene que ver con producción, desarrollo y empleo; por lo tanto coincidimos en los puntos a trabajar fuertemente entre ambas instituciones de cara al vecino”.

De esta manera, planteó que “tenemos un Gobierno nacional que está obstinado en frenar la obra pública, en frenar recursos para las ciudades, para el desarrollo de nuestros vecinos; así que ahí nos van a tener que encontrar a todos redoblando esfuerzos para poder lograr el desarrollo de nuestra ciudad”.

La concejala Lucía Rossi consideró que se abordaron “los desafíos que se plantean a partir de las dificultades que generan los desencuentros que se viven con el Gobierno nacional y que ponen en riesgo muchas de las políticas municipales y provinciales”. Concejala Lucía Rossi.

Rossi dijo que es necesario “mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Río Grande y nosotros estaremos acompañando”. Celebró “la posibilidad de contar hoy con la palabra del Intendente que el año pasado no pudo ser y esto, en definitiva, es beneficio de la sociedad y este diálogo maduro nos permite seguir trabajando de cara a los vecinos”.