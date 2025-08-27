Concejales mantuvieron reunión con el director de Catastro

El martes por la mañana, el presidente del Concejo Deliberante, Matías Rodríguez Ojeda, junto a los concejales Jeannette Alderete, Rosana Taberna y Marcelo Muñoz Fernández, mantuvieron una reunión de trabajo con el Director General de Catastro Agencia de Recaudación Fueguina, agrimensor Martín Ibarra Medina.

TOLHUIN.- El encuentro se llevó a cabo en la Sala de Sesiones y tuvo como objetivo fortalecer el trabajo conjunto en torno a aspectos técnicos vinculados a la planificación territorial y el ordenamiento del suelo en la ciudad.

Desde el Concejo destacaron la importancia de sostener este tipo de espacios de diálogo y articulación con organismos provinciales especializados.