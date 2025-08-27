Política

Concejales mantuvieron reunión con el director de Catastro

miércoles 27 de agosto de 2025
Diario El Sureño
El martes por la mañana, el presidente del Concejo Deliberante, Matías Rodríguez Ojeda, junto a los concejales Jeannette Alderete, Rosana Taberna y Marcelo Muñoz Fernández, mantuvieron una reunión de trabajo con el Director General de Catastro Agencia de Recaudación Fueguina, agrimensor Martín Ibarra Medina.

TOLHUIN.- El encuentro se llevó a cabo en la Sala de Sesiones y tuvo como objetivo fortalecer el trabajo conjunto en torno a aspectos técnicos vinculados a la planificación territorial y el ordenamiento del suelo en la ciudad.

Desde el Concejo destacaron la importancia de sostener este tipo de espacios de diálogo y articulación con organismos provinciales especializados.

