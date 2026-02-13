Con rotundo éxito cerró el Campus de Futsal AFA

Finalizó con la tercera prueba de jugadores y jugadoras que se realizó de manera conjunta entre el Municipio de Río Grande, el Club Atlético Boca Juniors y la Liga Oficial de Fútbol Río Grande.

RIO GRANDE.- La iniciativa está enmarcada dentro del convenio que firmó el intendente Martín Perez y la prestigiosa institución, fortaleciendo el trabajo articulado con la Liga para el desarrollo del Futsal AFA en la ciudad.

El campus se llevó adelante en 3 etapas para la rama masculina y 3 para la rama femenina, teniendo como escenarios el Polideportivo Carlos Margalot y la Fortaleza. A lo largo de todas las convocatorias participaron más de 200 jóvenes de Río Grande y Ushuaia, quienes formaron parte de las pruebas y entrenamientos.

Próximamente el club de la Rivera dará a conocer los nombres de tres o cuatro jugadores que viajarán a Buenos Aires a unirse a las divisiones inferiores. Uno de ellos es jugador de la institución, se trata de Francisco Contreras quien el año pasado volvió a Río Grande y jugó a préstamo en San Isidro; mientras que junto a él se sumarán como mínimo dos valores locales más, los cuales vivirán en un departamento situado frente a La Bombonera y a dos cuadras de Casa Amarilla, donde es el lugar de entrenamiento. Junto a ellos vivirá un tutor debido a que los tres jugadores que vestirán la camiseta de Boca aún son menores de edad.

En esta última etapa estuvo presente el coordinador del Futsal AFA de Boca Juniors, Hernán Garcías, quien fue el encargado de evaluar el desempeño de las y los deportistas locales.

El subsecretario de Deportes del Municipio, Diego Radwanitzer, puso en valor el proceso que se atravesó con cada una de las pruebas y destacó a Río Grande como el único Municipio del país donde la institución se acerca para este tipo de pruebas.

En este sentido, agregó que “siempre van a poder contar con un Municipio que los apoye y acompañe en cada paso que deseen dar».

Desde el Municipio de Río Grande se continúan impulsando políticas públicas que fortalecen el deporte provincial, generando oportunidades reales para que las y los jóvenes puedan proyectarse y crecer, entendiendo al deporte como una herramienta fundamental de inclusión, desarrollo e identidad comunitaria.

Hernán Garcías: «Muy conforme con los chicos»

El Coordinador del Futsal Boca y técnico del primer equipo por muchos años, opinó sobre los dos días arduos de trabajo los que sirvieron de filtro para evaluar los tres chicos que se sumarán próximamente a la institución Xeneize.

«Nos llevamos una muy buena impresión y una sensación clara del crecimiento que está teniendo el Futsal en la ciudad. Esperamos poder seguir creciendo y afianzando el vínculo de Río Grande con el club», fue su primera impresión.

Además trazó un balance de los tres campus que realizó Boca a lo largo de un año, «Más allá que le pueda dar una oportunidad a un chico o una chica en el club, el balance es totalmente positivo; nosotros sabemos que acá hay mucho talento y estamos viendo el crecimiento de la parte técnica del jugador, hay muy buenos jugadores, jugadoras. En un Futsal que no es tan federal, saber que hay un lugar en la Argentina que tiene tanto talento, es algo para aplaudir».

Una vez que el campus llegó a su fin, Garcías reunió a todos los jugadores de 15 a 17 años que tomaron parte de los entrenamientos y les mencionó que más allá que alguno pueda ir a Boca, todos que fueron parte de este último Campus deben saber que pueden jugar perfectamente en cualquier elenco de Buenos Aires; «espero que hayan recibido ese mensaje alentador, es un mensaje sincero, es lo que realmente vi en este año de trabajo con ellos; ojalá que aquellos que no sean llamados por Boca tengan la posibilidad de vivir la experiencia de jugar en Buenos Aires, son muy jóvenes y ojalá tengan una oportunidad más adelante, creo que con proponérselo puedan llegar».

Consultado por qué Boca está interesado en llevarse valores tan jóvenes a la institución, el Coordinador fue muy claro: «El hecho de venir a buscar talento tan joven tiene un por qué; hace tiempo estamos detectando en nuestra estructura formativa que necesitan un tiempo más de aprendizaje para que lleguen más completos a nuestra primera; lleva tiempo y trabajo adaptarse al cambio, adquirir los conceptos que pretendemos, Buenos Aires está un pasito por delante en la parte táctica, juego, entonces ahí es donde queremos adelantarnos y luego tener una ventaja a futuro y que puedan llegar con muchas herramientas a la primera de Boca».

Los testeados

Damas seleccionadas (21): Rihana Aguilar (ADEFU), Tania Alvarado (Estrella Austral), Malena Amaro (ADEFU), Ambar Díaz (Camioneros), Luisana Domínguez (ADEFU), Maia Gatica (Camioneros), Lorena González (Escuela Municipal de Ushuaia), Tiziana Lizarraga (Metalúrgico), Erica López (Camioneros), Milagros Machuca (ADEFU), Maia Marcovechio (ADEFU), Emma Núñez (San Isidro), Milagros Oyarzo (Metalúrgico), Catalina Palacios (Hay Vida en Jesús), Zoe Paz (Estrella Austral), Juana Reynes (Escuela Municipal de Ushuaia), Keila Rodríguez (ADEFU), Valeria Sánchez (Camioneros), Danila Sánchez (Camioneros), Malena Solís (ADEFU), Valeria Yáñez (Camioneros).

Varones seleccionados: Yoel Regueira (Escuela Argentina), Santino Medina (Luz y Fuerza), Manuel Gómez (Real Madrid), David Ribe (Camioneros), Agustín Zaracho (San Francisco), Benjamín López (Luz y Fuerza), Lisandro Velásquez (Luz y Fuerza), Víctor Sacón (Luz y Fuerza), Tiago Melián (Camioneros), Tiziano Tartari (Luz y Fuerza), Mateo Solar (Real Madrid), Francisco Contreras (San Isidro), Miqueas Pintus (Real Madrid), Genaro Cayo (Camioneros), Simón Urquiza (Escuela Argentina), Facundo Godoy (San Isidro), Jonás Quinteros (Albatros), Francisco Cabot y Lisandro Chávez (ADEFU).