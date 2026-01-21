Con Milei en Davos, Manuel Adorni se muestra en control de la gestión con reuniones con ministros

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se muestra en control de la gestión con el presidente Javier Milei en Suiza y neutraliza a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en tensión con el Poder Ejecutivo.

BUENOS AIRES (NA).- Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el ministro coordinador habría recibido la orden expresa del mandatario que atraviesa un complejo vínculo con quien fue su compañera de fórmula cada vez más alejada de la administración libertaria.

Para eso, el funcionario convocó a reuniones individuales con ministros, algo que había iniciado tras haber asumido en noviembre, pero que debió suspender por el receso veraniego.

Este miércoles, se reunirá con Mario Lugones (Salud) y espera a Carlos Presti (Defensa) en sus despachos ubicados en la planta baja de Casa Rosada, mientras que el martes hizo lo propio con Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Diego Santilli (Interior) y el lunes, en la previa al viaje de la delegación presidencial que escolta a Milei, se entrevistó con los involucrados.

De esta forma, inició el lunes con citas con Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Si bien había planes para que el jefe de Gabinete escoltara al libertario en el Foro Económico de Davos, debió suspender su viaje para monitorear la administración y ordenar el área que lidera, en el que se propuso pasar la motosierra. Para eso, limitó la flota de autos del personal y recortó viáticos y pasajes en los viajes de funcionarios.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El Jefe de Gabinerte, Manuel Adorni, junto a Diego Santilli, Ministro de Interior. Foto: Presidencia/NA