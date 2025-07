Con la Vuelta de Punta Popper finaliza el Fiestas Patrias

Pasado mañana (concentración, 9:15; largada, 10:00) llegará a su fin el 18° Torneo Fiestas Patrias, que desde 2007 organiza la Agrupación Atlética Fin del Mundo.

RIO GRANDE.- Será la 3° fecha (Vuelta de Punta a Popper), a correrse sobre estas distancias: 2,833 km. (1 vuelta) para U14 (ex Infantiles) y U16 (ex Cadetes), de ambas ramas; 5,666 km. (2 vueltas) para U18 (ex Menores) y U20 (ex Juveniles), de ambas ramas; Damas B (1966/1975) y C (1965/anteriores); Veteranos E (1961/1965), F (1956/1960) y G (1955/anteriores). Y 8,500 km. (3 vueltas) para Mayores A (1996/2005) y B (1986/1995), de ambas ramas; Damas A (1976/1985), Veteranos A (1981/1985), B (1976/1980), C (1971/1975) y D (1966/1970). PUNTA POPPER. Serán 8,500; 5,666; y 2,833 kilómetros, de acuerdo a la categoría del corredor.

El valor de las inscripciones es de $5.000 para quienes hayan competido en las dos citas anteriores; y de $15.000 para los demás pedestristas ($12.000 para asociados a la entidad y U20/18/16/14). Informes: (2964) 515886.

Al término de la prueba se entregarán los trofeos a quienes hayan competido en al menos dos pruebas (cuadros personalizados con los datos de cada actuación); medallones a los cinco primeros varones y a las tres primeras mujeres del certamen; y medallas personalizadas a los mejores ubicados en el 16° Provincial de Cross (Nicolás Valle y Nadia Shapiro, campeones; Rafael Avalos, mejor en 50/+ años). En la semana posterior se les hará llegar los medallones personalizadas a quienes hayan corrido una sola vez.

Se adjuntan los podios de las versiones posteriores a la pandemia, y las posiciones generales de la actual edición. El domingo se entregará en cada general 15 puntos al 1°; 10 al 2°; 7 al 3; 5 al 4°; y 3 a partir del 5° lugar.

Cuatro más

Al menos cuatro pruebas están previstas para agosto: el sábado 9 (7:30), con largada y llegada en el Cerro Castor, el Mountain Do Fin del Mundo, sobre 42,20 y 10 kilómetros. Al día siguiente, en Altos de la Estancia (concentración, 9:20; largada, 10:00), se disputará la 16° Corrida Día del Atletismo, organizada por la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM), en homenaje a los argentinos que ganaron un 7 de agosto el maratón olímpico (Juan Carlos Zabala en Los Angeles 1932; y Delfo Cabrera en Londres 1948). Cada integrante de los tríos completará 3, 4 y 5 km., uniéndose para correr el último km. ATLETISMO ARGENTINO. En homenaje a Zabala y Cabrera.

El domingo 24 el Movimiento Popular Fueguino (MPF) llevará adelante la segunda edición de los 6 Kilómetros. Y una semana después, la AAFM realizará el 12° Campeonato Provincial de 15 Kilómetros (contrarreloj).

14° TORNEO FIESTAS PATRIAS (2021)

P/Atleta Cat. Representa a: Pts.

1.Fredy Alvarez (01) MyA Club Universitario 21

2.Pablo Ernaga (85) MyB AAFM/Camioneros 20

3.Juan C.Pichuncheo (66) VtD Serv.Púb.Municip. 16

1.Silvia Guggisberg (79) DmA Amigos del Pedal 27

2.Beatriz Cárcamo (62) DmB Heladería Gabriel 20

3.Raquel García (69) DmB Libre 19

15° TORNEO FIESTAS PATRIAS (2022)

P/Atleta Cat. Representa a: Pts.

1.Gustavo Sommariva (59) VtE Libre 26

2.Angel Maya (87) MyB Libre 22

3.Sergio Noguera (89) MyB Sergio Barbería 20

1.Soledad Bustamante (81) DmA Libre 35

2.Beatriz Cárcamo (62) DmC HG/Arq.Caporale 32

3.Natalia Silva (92) MyB Libre 7

18° TORNEO FIESTAS PATRIAS (2025)

P/Atleta Cat. Representa a: Pts.

1.Rafael Avalos (73) VtC Libre 20

2.Angel Maya (87) MyB Libre 10,5

3.Nicolás Valle (87) MyB Ctro.Fliar.Adoración 10

3.Gustavo Sommariva (59) VtF Libre 10

5.Juan Maza (94) MyB Dep.Adap.Sec.Dep. 7

5.Humberto Adaro (59) VtF Libre 7

7.Cristian Diaz (97) MyA Dep.Adap.Sec.Dep. 5

8.Facundo Agüero (79) VtB Libre 3

1.Laura Barrios (86) MyB Ritmo Controlado 10

1.Nadia Shapiro (96) MyA Shapiro Nut.Dep. 10

Nota: en caso de empate se tiene en cuenta: A (2 carreras disputadas), mejor puesto en 1° carrera; B (1 carrera disputada), se ordena 1° a los de la 1° fecha, y luego a los de la 2° (y en cada una se tiene en cuenta al mejor puesto).

16° TORNEO FIESTAS PATRIAS (2023)

P/Atleta Cat. Representa a: Pts.

1.Angel Maya (87) MyB Libre 27

2.Juan C.Pichuncheo (66) VtD Serv.Públ.Municip. 23

3.Juan Maza (94) MyA Dep.Adaptado 15

1.Soledad Bustamante (81) DmA Patio Box/FMxVivir 30

2.Beatriz Cárcamo (62) DmC Heladería Gabriel 27

3.Jenifer Galván (00) MyA Dep.Adaptado 8

17° TORNEO FIESTAS PATRIAS (2024)

P/Atleta Cat. Representa a: Pts.

1.Iván Guzmán (78) VtB 4×4 Running Team 29

2.Gustavo Sommariva (59) VtF Libre 28

3.Braian Agüero (06) U20 Libre 25

1.Beatriz Pintos (81) DmA Tolhuin 30

2.Soledad Bustamante (81) DmA Patio Box 27

3.Liliana Moreyra (83) DmA Fund.Mucho X Vivir 19