Con la presencia de Milei, Trump puso en marcha el Consejo de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que, en la actualidad, “el mundo está más pacífico que hace un año”, a la vez que dijo que la guerra de Gaza “está llegando a su fin” tras poner en marcha el “Consejo de la Paz” en Davos con la presencia del mandatario argentino Javier Milei.

BUENOS AIRES (NA).- “Mucha gente está feliz con lo que estoy haciendo. Hoy el mundo está más pacífico que hace un año”, señaló Trump, quien además dijo en un discurso al que accedió la Agencia Noticias Argentinas: “Capturamos a (Nicolás) Maduro y los venezolanos están felices”.

El mandatario estadounidense dijo luego: “La guerra en Gaza está llegando a su final y estamos controlando la situación en Irán”.

“Trabajamos muy duro, hace un año el mundo estaba muy mal”, aseveró, a la vez que indicó: “Estamos haciendo un progreso significativo con el Isis”.

Donald Trump puso en marcha “Consejo de la Paz”, un día después de su discurso ante el Foro Económico Mundial y en el acto estuvieron, además de Milei, Benjamín Netanyahu y Recep Tayyip Erdogan.

El comité ejecutivo fundador del Consejo de la Paz está integrado el secretario de Estado Marco Rubio, Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: En su paso por Suiza, a donde viajó para participar del Foro Económico de Davos, el presidente Javier Milei asistió este jueves a la ceremonia que dio lugar a la firma del Concejo de la Paz por Donald Trump. Autor: Captura/NA