Con críticas al RIGI disertan sobre la Ley Bases

El oficialismo deberá trabajar a contrarreloj en el Senado donde desde la oposición no K hay varios pedidos de modificaciones. Mientras escuchan a expositores, la discusión sobre la letra chica se encara por fuera del Salón Azul.

BUENOS AIRES (PARLAMENTARIO.COM).- Luego que el plan del oficialismo se viera frustrado la semana pasada en el Senado, donde tenía la intención de avanzar en tres días con los dictámenes de la Ley de Bases y el paquete fiscal, arrancó el lunes un nuevo plenario de comisiones -que trata el primer tema- por el que pasarán 45 invitados. Mientras escuchan a los expositores la discusión sobre la letra chica se encara por fuera del Salón Azul.

La Libertad Avanza deberá trabajar a contrarreloj si pretende dictaminar esta semana -algunos incluso afirmaron que buscará hacerlo hoy-, cuando todavía no tiene resueltos todos los pedidos de modificaciones que plantearon desde la oposición no K.

La vuelta a la Cámara de Diputados ya se marca como un hecho, pero los avales tampoco están aún: hay senadores que avisaron que no trabajarán a “libro cerrado” y que debe darse el tiempo necesario para hacer los cambios de manera prolija.

Ayer, el radical Martín Lousteau, uno de los más críticos al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Ley Bases) y el blanqueo de capitales (paquete fiscal), aseguró que vio muy “apurados” a Guillermo Francos y Eduardo “Lule” Menem, pero “hay temas para debatir en profundidad”.

Por su parte, otro radical, el bonaerense Maximiliano Abad, señaló que “el oficialismo escucha pero no se implementan los cambios”. “Si continúan con este formato, no va a haber dictamen esta semana. No busquen más culpables”, advirtió.

Unión por la Patria, con 33 miembros, está cerrado en el rechazo total y con cuatro senadores más que sume puede voltear las propuestas. Sin embargo, desde el resto de las bancadas hay una voluntad distinta, pero no sin puntos controvertidos y varias exigencias, entre ellas la negativa a la rapidez del trámite. El Gobierno sabe que, de hacer eso, correría riesgos.

Los expositores

El primer expositor en la reanudación del plenario de comisiones que debate el proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fue el secretario general de la CGT, Héctor Daer, quien criticó a la Cámara baja por dictaminar la reforma laboral sin debate con las centrales sindicales. También apuntó contra el artículo 93 y señaló que “aparece una figura inédita que convierte trabajadores en colaboradores”, Agregó, además, que “esto no tiene antecedentes en el mundo, ni en este país”.

Por su parte, el secretario general de la CTA y diputado nacional de Unión por la Patria, Hugo Yasky, afirmó que la implementación del RIGI “le extiende la alfombre roja a los narcotraficantes”. “Tenemos la oportunidad en el Senado de no entregar al país y a nuestros derechos”, añadió.

A su turno, el abogado Carlos Nielsen Enemark precisó que “no se sabe qué pasa con el silencio positivo, se incorpora el recurso sobre el reclamo, se genera una desprotección severa sobre los intereses públicos, las grandes empresas podrían actuar contra el Estado y serán beneficiadas. Tiene una matriz pensada para entregar los recursos del Estado a sectores privados”, y cerró: “La incorporación de principios es una autoafirmación antidemocrática porque no se sabe qué contenido pueden tener. Es una modificación apresurada y sin trabajo en conjunto”.

Córdoba

Desde el sector metalúrgico expuso Gustavo del Boca, presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, quien hizo hincapié en el RIGI y destacó: “Este esquema de incentivos es lo que necesitamos porque nos traerá inversiones que traerá trabajo”, pero señaló que debe ser “virtuoso y tener la industria nacional defendiéndola, no creando asimetrías que distorsionan nuestra capacidad de competencia”.

El docente universitario de la UBA y exsecretario de Energía de la Nación Juan José Carbajales indicó que la ley “en materia de hidrocarburos rompe con una regla de cinco décadas que es prioridad de abastecimiento del mercado interno”. También destacó que es necesario el RIGI para que “en la economía y los costos de capital las empresas puedan cerrar las economías de sus proyectos”.

Con el debate legislativo respecto al financiamiento de las universidades nacionales, Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina, cuestionó entre varios temas, que en el contenido del proyecto de Ley Bases “no hay una sola mención a la educación”.

Por último, afirmó, su mayor preocupación “son las ausencias y los silencios de esta Ley Bases” y cuestionó que “las universidades no contamos con presupuesto actualizado porque los anuncios (del Ministerio de Capital Humano sobre dos aumentos del 70% cada uno) no cumplen ni la mitad de lo que las universidades necesitan”. “Discutir educación es discutir futuro”, concluyó.