Con cinco partidos se pone en marcha el Apertura

El Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol comenzará este jueves, en un apasionante semestre en el que 30 equipos lucharán por consagrarse como el campeón de la Primera División.

BUENOS AIRES (NA).- La fecha arrancará a las 17:00, cuando Aldosivi de Mar del Plata, que mantuvo la categoría en una apasionante definición el año pasado, reciba a Defensa y Justicia, de Florencio Varela.

En el segundo turno, a las 20:00, se jugarán otros dos encuentros: Banfield–Huracán (con unas 6.000 plazas para la parcialidad visitante) y Unión de Santa Fe-Platense.

Finalmente, la actividad concluirá con los últimos dos juegos, a partir de las 22:15. En uno de ellos Instituto de Córdoba recibirá a Vélez, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero hará lo propio con Gimnasia de Mendoza.

Mañana debutarán dos de los equipos considerados grandes: desde las 19:00, San Lorenzo se enfrentará en su estadio con Lanús; y a partir de las 20:00, Independiente recibirá a Estudiantes de La Plata, el último campeón del fútbol argentino.

El sábado, River visitará –desde las 17:00- a Barracas Central, y dos horas más tarde Racing se las verá con Gimnasia y Esgrima, en el Bosque platense.

Por último, el domingo será el turno de Boca, que recibirá en La Bombonera a Deportivo Riestra, desde las 18:30.

Serán 30 equipos distribuidos en 2 zonas: cada club enfrentará a los otros 14 elencos de su sector, más otros dos partidos ante elencos del otro grupo. La 16° y última fecha está prevista del jueves 23 al domingo 26 de abril: los 8 primeros pasarán a la siguiente instancia, jugándose a partido único (y en la cancha del mejor clasificado) los octavos y cuartos de final, y las semifinales, definiéndose el certamen en terreno neutral.

Fecha 1

Jueves 22 de enero (5 partidos): 17:00 Aldosivi-Defensa y Justicia (Interzonal); 20:00 Unión-Platense (Zona A) y Banfield-Huracán (B); 22:15 Central Córdoba-Gimnasia (M) (A) e Instituto-Vélez (A). Viernes 23 de enero (4): 19:00 San Lorenzo-Lanús (A); 20:00 Independiente-Estudiantes (LP) (A); 22:15 Talleres-Newell’s (A) e Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán (B). Sábado 24 de enero (3): 17:00 Barracas Central-River (B); 19:30 Gimnasia (LP)-Racing (B); 22:00 Rosario Central-Belgrano (B). Domingo 25 de enero (3): 18:30 Boca-Deportivo Riestra (A); 21:00 Tigre-Estudiantes (RC) (B) y Argentinos-Sarmiento (B).

Fecha 2

Lunes 26 de enero (1): 17:00 Platense-Instituto (A). Martes 27 de enero (5): 17:45 Vélez-Talleres (A); 20:00 Gimnasia (M)-San Lorenzo (A) y Huracán-Independiente Rivadavia (B); 22:15 Newell’s-Independiente (A) y Atlético Tucumán-Central Córdoba (Int). Miércoles 28 de enero (4): 17:00 Aldosivi-Barracas Central (B); 19:00 Racing–Rosario Central (B); 20.00 River-Gimnasia (LP) (B); 22:15 Estudiantes (LP)-Boca (A). Jueves 29 de enero (5): 17:00 Deportivo Riestra-Defensa y Justicia (A); 19:15 Lanús–Unión (A) y Belgrano-Tigre (B); 21:30 Estudiantes (RC)-Argentinos (B) y Sarmiento-Banfield (A).

Fecha 3

Sábado 31 de enero (4): 17:30 San Lorenzo-Central Córdoba (A); 19:45 Independiente-Vélez (A); 22:00 Talleres-Platense (A) y Atlético Tucumán-Huracán (B). Domingo 1° de febrero (3): 17:00 Barracas Central-Deportivo Riestra (Int); 19:15 Boca-Newell’s (A); 21:30 Rosario Central–River (B). Lunes 2 de febrero (5): 17:30 Gimnasia (LP)-Aldosivi (B) y Defensa y Justicia-Estudiantes (LP) (A); 19:45 Tigre-Racing (B); 22:00 Unión-Gimnasia (M) (A) y Argentinos–Belgrano (A). Martes 3 de febrero (3): 19:00 Banfield-Estudiantes (RC) (A); 21:15 Independiente Rivadavia-Sarmiento (B) e Instituto-Lanús (A).

Fecha 4

Viernes 6 de febrero (1): 21:00 Central Córdoba-Unión (A). Sábado 7 de febrero (5): 17:00 Aldosivi-Rosario Central (B); 18:00 Racing-Argentinos (B); 20:00 River-Tigre (B); 22:15 Newell’s-Defensa y Justicia (A) y Belgrano-Banfield (B). Domingo 8 de febrero (5): 17:00 Platense-Independiente (A) y Sarmiento-Atlético Tucumán (B); 19:15 Huracán-San Lorenzo (Int); 22:15 Gimnasia (M)-Instituto (A) y Vélez-Boca (A). Lunes 9 de febrero (4): 17:00 Barracas Central-Gimnasia (LP) (B); 19:15 Estudiantes (LP)-Deportivo Riestra (A) y Lanús-Talleres (A); 21:30 Estudiantes (RC)-Independiente Rivadavia (B).

Fecha 5

Jueves 12 de febrero (2): 19:00 Tigre-Aldosivi (B); 21:15 Argentinos-River (B). Viernes 13 de febrero (3): 18:00 Defensa y Justicia-Vélez (A); 20:00 Independiente-Lanús (A); 22:15 Unión-San Lorenzo (A). Sábado 14 de febrero (5): 17:30 Banfield-Racing (B); 19:45 Talleres-Gimnasia (M) (A) y Huracán-Sarmiento (B); 22:00 Atlético Tucumán-Estudiantes (RC) (B) e Independiente Rivadavia-Belgrano (B). Domingo 15 de febrero (4): 17:00 Gimnasia (LP)-Estudiantes (LP) (Int); 19:30 Boca-Platense (A); 22:00 Rosario Central-Barracas Central (B) e Instituto–Central Córdoba (B). Lunes 16 de febrero (1): 19:00 Deportivo Riestra-Newell’s (A).

Fecha 6 (Interzonal)

Jueves 19 de febrero (4): 17:15 Defensa y Justicia-Belgrano y San Lorenzo-Estudiantes (RC); 19:30 Independiente Rivadavia-Independiente e Instituto-Atlético Tucumán. Viernes 20 de febrero (4): 18:00 Estudiantes (LP)-Sarmiento; 20:00 Boca-Racing; 22:15 Gimnasia (M)-Gimnasia (LP) y Rosario Central-Talleres. Sábado 21 de febrero (4): 17:00 Platense-Barracas Central y Banfield-Newell’s; 19:15 Deportivo Riestra-Huracán; 21:30 Central Córdoba-Tigre. Domingo 22 de febrero (2): 18:30 Vélez-River; 21:00 Unión-Aldosivi. A confirmar (1): Argentinos-Lanús (si Argentinos avanza en la Copa Libertadores, este partido se jugará en una Fecha FIFA).

Fecha 7

Martes 24 de febrero (5): 17:00 Platense-Defensa y Justicia (A); 17:30 San Lorenzo-Instituto (A); 19:45 Belgrano-Atlético Tucumán (B) y Central Córdoba-Talleres (A); 22:00 Gimnasia (M)-Independiente (A). Miércoles 25 de febrero (4): 17:00 Barracas Central-Tigre (B) y Gimnasia (LP)-Rosario Central (B); 19:30 Vélez-Deportivo Riestra (A) y Newell’s-Estudiantes (LP) (A). Jueves 26 de febrero (4): 17:15 Sarmiento-Unión (Int) y Racing-Independiente Rivadavia (B); 19:30 Estudiantes (RC)-Huracán (B) y River-Banfield (B). Miércoles 4 de marzo: Lanús-Boca (A). A confirmar (1): Aldosivi-Argentinos (si Argentinos avanza en la Copa Libertadores, este partido se jugará en una Fecha FIFA).

Fecha 8

Sábado 28 de febrero (3): 17:45 Boca-Gimnasia (M) (A); 20:00 Independiente-Central Córdoba (A); 22:15 Talleres-San Lorenzo (A). Domingo 1° de marzo (5): 17:00 Newell’s-Rosario Central (Int); 19:15 Argentinos-Barracas Central (B) y Defensa y Justicia-Lanús (A); 21:30 Tigre-Gimnasia (LP) (B) e Instituto-Unión (A). Lunes 2 de marzo (4): 17:00 Banfield-Aldosivi (B); 19:15 Deportivo Riestra-Platense (A) y Estudiantes (LP)-Vélez (A); 21:30 Independiente Rivadavia-River (B). Martes 3 de marzo (3): 19:00 Huracán-Belgrano (B) y Sarmiento-Estudiantes (RC) (B); 21:15 Atlético Tucumán-Racing (B).