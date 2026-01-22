Comunicado oficial del Gobierno respecto a la intervención del puerto de Ushuaia

El Gobierno de Tierra del Fuego AIAS emitió un comunicado oficial sentando postura institucional sobre la intervención del Puerto de Ushuaia ocurrida este miércoles 21 de enero. El documento desarrolla cinco puntos en los que considera los aspectos centrales de la intervención y la falta de justificación para una medida de esa magnitud.

POSTURA DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR SOBRE LA ABRUPTA INTERVENCIÓN DEL PUERTO DE USHUAIA.

SIN RAZONES. No hay ninguna razón objetiva que justifique la intervención del puerto, e incluso el propio acto administrativo de intervención dispuesto por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) inhabilita la operación de la terminal para luego, en dos artículos posteriores, dejar sin efecto esa misma inhabilitación. EL PUERTO CRECE Y FUNCIONA. En los últimos años el puerto ha crecido y funciona con total normalidad. En esta temporada se esperan más de 525 recaladas de cruceros de gran porte y buques en general. En las últimas dos semanas se registró récord de arribo de barcos que fueron recibidos con una operatoria sincronizada, consiguiendo atender a 16 embarcaciones de bandera internacional en un período menor a 24 horas y más de 30 en la semana. En total más de 30 mil personas entre pasajeros y tripulantes pasaron por el puerto en ese período. Hay confianza comercial de operadores internacionales. Se realizaron obras de infraestructura de gran envergadura como la extensión de 104 metros del muelle que permitió comenzar a recibir el doble de buques en simultáneo. NADA AFECTA AL PUERTO. La Legislatura de la Provincia aprobó por unanimidad le Ley Provincial N° 1596 que en uno de sus artículos estipula la utilización del superávit del puerto para el fortalecimiento de la OSEF. Pese a una propuesta de veto en contrario propuesta por el Ejecutivo Provincial, la norma fue sancionada, aunque desde el puerto no se ha hecho efectivo ningún traspaso de fondos a la obra social. NARRATIVAS PREOCUPANTES. Se desconocen las razones e intenciones del Gobierno Nacional para avanzar en esta intervención. Se están instalando narrativas preocupantes respecto a intencionalidades geopolíticas o económicas -no explicitadas- que trascienden la realidad del puerto y que parecieran estar detrás de una medida de esta magnitud. No hay ningún argumento en relación con la administración o la infraestructura del puerto. Los interventores no pudieron responder con ningún un informe detallado el alcance de la medida. DIÁLOGO Y DEMANDA JUDICIAL. La Provincia mantiene por estos días diálogos con los más altos niveles del Gobierno Nacional solicitando argumentos y una rápida solución. No obstante, en simultáneo se avanzará en un reclamo judicial inmediato.

Esta intervención constituye un avasallamiento, sin ningún tipo de argumento ni hecho que la avale, a la autonomía de nuestra provincia, garantizada por la Constitución Nacional. El Puerto de Ushuaia es un pilar fundamental para nuestro desarrollo económico y logístico.

Tierra del Fuego y su gente, otra vez más, ve con sorpresa otro acto intempestivo y grave desde el Gobierno Nacional que afecta el trabajo y el normal desarrollo de la actividad productiva provincial.