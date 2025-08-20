Comunicado del Municipio de Tolhuin sobre la situación energética en la ciudad

Frente a diversas versiones y el delicado momento que estamos viviendo en nuestra ciudad, desde el Municipio queremos despejar diferentes consultas que hemos recibido en los últimos días.

TOLHUIN.- Desde el pasado viernes nuestra ciudad viene atravesando cortes de energía eléctrica de manera imprevista. Ante esta situación, desde el Municipio de Tolhuin nos pusimos a disposición inmediata del personal de la Dirección Provincial de Energía (DPE) y de la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, para colaborar en todo lo que sea necesario con el objetivo de restablecer el servicio en la localidad.

Queremos aclarar que, como Municipio, recibimos la misma información oficial que llega a todos los vecinos y vecinas: comunicados, cronogramas de cortes y actualizaciones que son emitidas por las autoridades competentes.

Agradecemos especialmente a las empresas y particulares que durante estos días se acercaron a ofrecernos equipos de generación de distintas capacidades para colaborar con este difícil momento. Esa solidaridad refleja la fortaleza de nuestra comunidad.

Al mismo tiempo, apelamos a la responsabilidad de todos los actores —vecinos, medios de comunicación e instituciones— en la difusión de información. La gravedad y sensibilidad de la situación requiere prudencia, evitando rumores o mensajes que generen confusión.

Finalmente, reafirmamos que cada aporte o propuesta de asistencia que surge desde el Municipio se pone a consideración de la DPE y del Ministerio de Obras Públicas. De ninguna manera se tomarán decisiones unilaterales que puedan interferir con la tarea de los trabajadores de la energía, quienes son los responsables de coordinar las acciones necesarias para normalizar el servicio.

Seguiremos acompañando a nuestra comunidad con predisposición y compromiso, trabajando junto a las autoridades competentes para superar esta situación que nos afecta a todos.