Compromisos del colectivo Infancia en Deuda

Las organizaciones que forman parte del colectivo Infancia en Deuda elaboraron 10 compromisos que buscan orientar las acciones institucionales y la agenda de trabajo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, organismo que actualmente se encuentra en proceso de concurso público para designar a una nueva autoridad.
BUENOS AIRES.- Estos 10 compromisos, elaborados por organizaciones de todo el país, cuentan con enfoque de derechos, perspectiva de infancias y buscan el interés superior del niño.
¿Qué debe hacer la nueva autoridad de la defensoría? La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes debe dar tratamiento urgente a las siguientes cuestiones:
-Acción Federal
-Producción y transparencia de información
-Priorización de acciones de exigibilidad y garantía de acceso a justicia
-Educación
-Pobreza y alimentación
-Salud y embarazo en la adolescencia
-Sistema de Protección Integral de Derechos (SPID)
-Políticas de Cuidado
-Régimen Penal Juvenil
-Agendas emergentes: Tecnologías digitales y ambiente
En Argentina, la pobreza infantil alcanzó niveles críticos, afectando al 52.7% de las niñas, niños y adolescentes que crecen sin los recursos suficientes.
Esta situación vulnera derechos fundamentales, como el acceso a un sistema educativo que garantice sus aprendizajes o a servicios cuidados en la primera infancia, entre otras.
Este grave cuadro de situación requiere una Defensoría activa que aborde las problemáticas específicas de niñas, niños y adolescentes.
Actualmente, la Defensoría es la única institución federal del SPID con capacidad de recibir sus reclamos, de representarlos frente a la administración y en causas judiciales individuales o colectivas, y de supervisar instituciones públicas o privadas pertenecientes al SPID.