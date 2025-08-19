Sociedad

Compromisos del colectivo Infancia en Deuda

martes 19 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Las organizaciones que forman parte del colectivo Infancia en Deuda elaboraron 10 compromisos que buscan orientar las acciones institucionales y la agenda de trabajo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, organismo que actualmente se encuentra en proceso de concurso público para designar a una nueva autoridad.

BUENOS AIRES.- Estos 10 compromisos, elaborados por organizaciones de todo el país, cuentan con enfoque de derechos, perspectiva de infancias y buscan el interés superior del niño.

¿Qué debe hacer la nueva autoridad de la defensoría? La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes debe dar tratamiento urgente a las siguientes cuestiones:

-Acción Federal

-Producción y transparencia de información

-Priorización de acciones de exigibilidad y garantía de acceso a justicia

-Educación

-Pobreza y alimentación

-Salud y embarazo en la adolescencia

-Sistema de Protección Integral de Derechos (SPID)

-Políticas de Cuidado

-Régimen Penal Juvenil

-Agendas emergentes: Tecnologías digitales y ambiente

En Argentina, la pobreza infantil alcanzó niveles críticos, afectando al 52.7% de las niñas, niños y adolescentes que crecen sin los recursos suficientes.

Esta situación vulnera derechos fundamentales, como el acceso a un sistema educativo que garantice sus aprendizajes o a servicios cuidados en la primera infancia, entre otras.

Este grave cuadro de situación requiere una Defensoría activa que aborde las problemáticas específicas de niñas, niños y adolescentes.

Actualmente, la Defensoría es la única institución federal del SPID con capacidad de recibir sus reclamos, de representarlos frente a la administración y en causas judiciales individuales o colectivas, y de supervisar instituciones públicas o privadas pertenecientes al SPID.

