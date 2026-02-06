Compite Nicole Begué

Tras representar hace dos años a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de la Juventud realizados en Gangwon (Corea del Sur), y donde quedó 6° en el SuperGigante y 12° en la Combinada, la ushuaiense Nicole Begué (19 años) emulará a su padre Gastón (olímpico en Albertville 1992 y Lillehammer 1994), cuando lleve los colores de Argentina en los JJOO de Cortina Milano (Italia).

RIO GRANDE.- La juvenil competirá en Descenso (domingo 8, a las 7:30 de nuestro país); Combinada (a partir de las 10:00 del martes 10); SuperGigante (jueves 12, desde las 7:30); y Slalom Gigante (6:00 del domingo 15).