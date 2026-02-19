Cómo tramitar la Libreta Sanitaria

El Municipio de Río Grande informa los requisitos y pasos necesarios para tramitar la Libreta Sanitaria, un documento obligatorio destinado a trabajadores y trabajadoras de diversos rubros comerciales y de servicios.

Con el objetivo de promover la seguridad, el cuidado sanitario y el desarrollo profesional de los riograndenses, el Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Comercio e Industria recuerda la importancia de obtener y/o renovar la Libreta Sanitaria.

Este documento está destinado a rubros que no trabajan con manipulación de alimentos, como ópticas, clínicas, sanitarios, estéticas, estudios de tatuajes, recepcionistas, entre otros. Contar con dicha Libreta Sanitaria es fundamental para garantizar mayor seguridad en el desempeño de la actividad y brindar tranquilidad tanto a trabajadores como a clientes.

Quienes deseen obtenerla por primera vez deberán dirigirse a la Dirección de Rentas para abonar el trámite de solicitud. Luego, deberán solicitar turno online a través de la página www.riogrande.gob.ar, en el apartado de “Comercio” y presentarse el día asignado con el comprobante de pago, certificado de apto médico y fotocopia de DNI.

Desde el Municipio se continúa acompañando a trabajadores y trabajadoras de diversos rubros de la ciudad, promoviendo herramientas que faciliten la regularización y el desarrollo de la actividad económica.