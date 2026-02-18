Cómo tramitar el carnet de manipulación de alimentos

Con el objetivo de brindar herramientas que brinden seguridad en el sector alimenticio de nuestra ciudad, el Municipio de Río Grande genera oportunidades para la capacitación y el desarrollo de los y las riograndenses.

RIO GRANDE.- El Carnet de Manipulación Segura de Alimentos es un documento personal e intransferible, obligatorio por la ley para toda persona que trabaje con alimentos, conforme lo establece el artículo 21 del Código Alimentario Argentino. Tiene validez en todo el territorio nacional y una vigencia de 3 años.

Contar con el carnet garantiza el cumplimento de la normativa vigente y contribuye al cuidado de la salud pública, previene enfermedades transmitidas por alimentos y promueve prácticas responsables en la manipulación, conservación y preparación de productos destinados al consumo.

Además, representa una herramienta clave para mejorar las oportunidades laborales dado que acredita conocimientos fundamentales en seguridad e higiene alimentaria.

Quienes necesiten tramitarlo por primera vez o renovarlo deberán realizar, de manera obligatoria, el curso de “Manipulación Segura de Alimentos”, el cual lleva adelante el Municipio a través de la Dirección de Bromatología -dependiente de la Secretaría de Salud-. La capacitación se dicta de manera permanente durante todo el año, en modalidad online.

Por ello, las personas interesadas deben ingresar a www.riogrande.gob.ar, dirigirse a la sección Bromatología – Curso e ingresar en “Curso-Ingreso a la Plataforma”. Allí deben crear un usuario y cargar la documentación requerida: DNI (frente y dorso) y una selfie.

Una vez registrado el usuario, se podrá realizar el curso online. Finalizada la capacitación, deberán ingresar a la sección “Turnos” para seleccionar la fecha y rendir la evaluación que será realizada de forma presencial.

Tras aprobar el examen, va a ser necesario subir un certificado médico que indique aptitud para manipular alimentos. Dentro de los 2 días hábiles posteriores, se recibirá un correo electrónico con la notificación para retirar el carnet en la sede de la Dirección de Bromatología.

Las inscripciones permanecen abiertas durante todo el año. Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse al 436295 o escribir a capacitaciontecnicamrg@gmail.com.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo las políticas públicas orientadas al cuidado de la salud y al desarrollo laboral de la comunidad.