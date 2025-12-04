Cómo se representaban Tierra del Fuego y las Islas hace más de un siglo

Dos mapas antiguos, uno de 1893 y otro de 1954, muestran cómo se representaba la Gobernación de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas a lo largo del tiempo. Ambos reflejan el reclamo histórico de soberanía argentina y permiten entender cómo se fueron delineando los límites del extremo sur del país.

Durante siglos, los mapas fueron una herramienta clave para dejar registro de cómo se conformaban los territorios desde la perspectiva del cartógrafo. Entre los cientos de mapas confeccionados del territorio argentino, hay dos que resultan muy valiosos porque muestran Tierra del Fuego y las Islas Malvinas.

Los documentos históricos tienen 61 años de diferencia: uno es de 1893 y el otro de 1954, ambos centrados en la punta más austral de Argentina. En ellos puede verse no solo la evolución cartográfica, sino también cómo la soberanía argentina ya estaba afirmada en ambos territorios.

La presencia de las Malvinas dentro de la Gobernación de Tierra del Fuego en 1893, y luego en el mapa de 1954, es una evidencia del reclamo que se sostiene desde el siglo XIX ante la usurpación británica.

Las Islas Malvinas, situadas a unos 600 kilómetros de la costa patagónica, abarcan 11.718 kilómetros cuadrados y están compuestas por las islas Soledad, Gran Malvina y alrededor de 200 islotes.

Su historia está atravesada por ocupaciones y disputas diplomáticas entre España, Francia y el Reino Unido. Desde 1820, autoridades del Río del Plata tomaron posesión en representación de las nacientes Provincias Unidas, e incluso nombraron a Luis Vernet como gobernador en 1829.

Pero en 1833, la corbeta británica Clio expulsó a las autoridades nacionales, dando inicio a una usurpación que continúa hasta hoy.

Cómo se configuraron Tierra del Fuego e Islas Malvinas en los mapas

La soberanía argentina sobre la región se consolidó en paralelo a la exploración de la parte oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego. A mediados del siglo XIX, Luis Piedrabuena comenzó a recorrerla, y hacia 1870 llegaron misiones religiosas que establecieron los primeros asentamientos estables.

Poco después, las campañas militares extendieron los límites del territorio nacional hacia el sur. En ese marco, los mapas empezaron a incluir las nuevas definiciones territoriales. En el mapa de 1893, la Gobernación de Tierra del Fuego abarcaba áreas que hoy forman parte de la Argentina continental y también las Islas Malvinas.



Esto se reforzó en los mapas producidos después del Tratado de Límites con Chile de 1881, que estableció con claridad qué sectores correspondían a cada país.

Unos 60 años más tarde, el mapa de 1954 también mostró a Tierra del Fuego junto con las islas del Atlántico Sur bajo jurisdicción argentina. Algunos aspectos que destacan de esta representación cartográfica son:

La inclusión del Sector Antártico Argentino como parte del territorio nacional. La delimitación de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur dentro del mismo esquema territorial. La continuidad histórica del reclamo sobre las Malvinas, representadas como argentinas de forma explícita.

Tierra del Fuego: de Territorio Nacional a provincia

Faro Les Eclaires – Vista aérea provincia más joven de Argentina – Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico SurFaro Les Eclaires, en Tierra del Fuego.

Con el paso del tiempo, la organización política del extremo sur argentino continuó avanzando. Ushuaia fue declarada capital en 1884 y, a principios del siglo XX, se construyó allí el histórico presidio que acompañó el poblamiento de la región.

La provincialización llegó recién en 1990, más de un siglo después, gracias a la Ley 23.775 de 1986. Así, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su nombre oficial, se convirtió en la provincia más joven del país.

El reclamo de soberanía, mientras tanto, quedó plasmado de manera definitiva en la Constitución Nacional desde 1994, reforzando un compromiso histórico que sigue siendo «un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».

https://billiken.lat/mi-pais/dos-mapas-un-reclamo-como-se-representaban-tierra-del-fuego-y-las-islas-malvinas-hace-mas-de-un-siglo-en-dos-mapas-con-61-anos-de-diferencia/