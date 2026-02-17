Cómo gestionar tus turnos de manera online

A través del turnero web, los y las usuarias pueden visualizar con claridad los turnos disponibles, elegir el día, horario y centro médico en Río Grande.

RIO GRANDE.- A través del turnero web, los y las usuarias pueden visualizar con claridad los turnos disponibles, elegir el día, horario y centro médico municipal más conveniente, consultar su historial de atenciones y gestionar turnos propios o de familiares a su cargo.

Además, permite cancelar turnos de forma ágil, liberando espacios para que otras personas puedan acceder a la atención.

Es importante recordar que esta herramienta complementa la atención habitual por WhatsApp de la línea 147, la cual funciona de 06 a 00 horas. El sistema se integra al Portal Ciudadano, avanzando en la unificación de trámites y consolidando una gestión municipal más moderna, accesible y cercana.

El Municipio de Río Grande invita a toda la comunidad a utilizar este espacio digital que optimiza la atención y facilita el acceso a la salud pública.