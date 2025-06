Cómo entrenar a tu dragón (2025) evita ser un remake sin alma

La versión live action de Cómo entrenar a tu dragón tenía una misión muy clara: transmitir las mismas sensaciones que la original en 2010

A veces las buenas historias no necesitan reinventarse, solo contarse de otra manera. Y eso es precisamente lo que ha hecho Dean DeBlois con Cómo entrenar a tu dragón (2025), una nueva versión en acción real que aterriza en los cines el 13 de junio con una misión clara: no ser otro remake vacío de corazón.

Porque seamos sinceros: últimamente, Hollywood ha tenido una racha algo irregular con sus adaptaciones live-action. Muchos proyectos han apostado por la nostalgia sin aportar nada nuevo, y eso ha generado algunos fracasos como Blancanieves (2025). Pero en este caso, el director de la trilogía animada original de Cómo entrenar a tu dragón regresa al timón con un propósito muy diferente: mantener intacta el alma de la historia mientras la traslada a un nuevo formato.

Un regreso personal para Dean DeBlois

Dean DeBlois no solo escribió y dirigió las películas originales de Cómo entrenar a tu dragón; también les dio forma emocional, visual y narrativa. Y ahora, años después, vuelve a contar la misma historia… pero desde otra perspectiva.

En una reciente entrevista con SR, el cineasta confesó que, al principio, lo que más temía era hacer «otro remake sin alma». De hecho, ese fue uno de los motivos por los que pidió encargarse él mismo del proyecto.

«Sabía que la gente iba a ser muy protectora de las películas que amaba y no querían que se metieran con ellas, así que existía el peligro de decepcionar con otro remake sin alma. Por eso les dije: si de verdad están pensando en hacer esto, déjenme hacerlo a mí».

Y lo cierto es que tiene un punto. Si alguien puede re-imaginar Berk y a los dragones sin perder lo que hizo especial a la trilogía original, es precisamente su creador.

¿Qué cambia (y qué no) en esta nueva versión de Cómo entrenar a tu dragón?

La historia sigue girando en torno a Hipo Horrendo Abadejo III, un joven vikingo que desafía las reglas de su aldea al entablar una inesperada amistad con un Furia Nocturna, una criatura que supuestamente debía cazar. Es la misma premisa que conquistó a millones de espectadores en 2010, pero ahora con actores reales y un enfoque visual totalmente renovado.

Lo interesante es que, lejos de reinventarlo todo, DeBlois ha optado por mantenerse fiel al guion original… pero añadiendo capas nuevas:

Una mitología más profunda, que ampliará el universo de Berk y el origen de los dragones.

Relaciones más ricas entre los personajes, con matices emocionales que van más allá del formato animado.

Escenas de acción más inmersivas, con vuelos espectaculares y combates que aprovechan al máximo las posibilidades del cine actual.

En definitiva, el objetivo no es cambiar la historia, sino hacer que se sienta más viva y tangible.

Mason Thames y Nico Parker: los nuevos Hipo y Astrid

La elección del reparto de Cómo entrenar a tu dragón también ha sido clave para que esta adaptación respire autenticidad. En lugar de optar por nombres excesivamente conocidos, el equipo creativo ha elegido a dos jóvenes intérpretes que ya han demostrado tener talento de sobra:

Mason Thames, visto en El Teléfono Negro, se pone en la piel de Hipo. Su mezcla de vulnerabilidad y carisma encaja como un guante con el personaje.

Nico Parker, que brilló en The Last of Us, interpreta a Astrid. Una elección acertada para un papel que combina fuerza, sensibilidad y evolución constante.

Ambos tienen la responsabilidad de dar vida a una de las relaciones más queridas de la saga, y todo apunta a que la química funciona.

El peso de una saga que marcó a toda una generación

Durante más de una década, Cómo entrenar a tu dragón se convirtió en una referencia. No solo por su calidad visual, sino por el crecimiento de sus personajes, sus valores y su forma de hablar sobre la pérdida, la amistad y el cambio.

Por eso este remake no se vive como una simple repetición. Se vive como una oportunidad de volver a sentir todo aquello, pero desde otro ángulo.

Y aunque el tráiler ya ha dejado claro que habrá momentos casi idénticos a los del filme animado, también se nota la intención de ir más allá. De hecho, el director ha prometido que habrá sorpresas incluso para quienes conozcan la historia al dedillo.

Una película que se juega mucho… y lo sabe

Dean DeBlois lo ha dicho claro: no le interesaba hacer una copia perezosa. Quería retarse. Quería comprobar si era posible preservar la esencia de la historia mientras se exploraban nuevos matices.

«Esto me permitió poner a prueba mis convicciones. ¿Podemos conservar todo lo que se adora de la historia y añadirle detalles que solo el live-action puede ofrecer?»

Esa es la gran apuesta de Cómo entrenar a tu dragón (2025). Y si algo transmite la campaña previa al estreno, es que se trata de un proyecto cuidado, con intención, y con muchas ganas de emocionar de nuevo.

Fecha de estreno y lo que podemos esperar

Apunta la fecha: 13 de junio de 2025. Será entonces cuando la historia de Hipo y Desdentao vuelva a desplegar sus alas en la gran pantalla.

Y aunque aún quedan algunas incógnitas por resolver, como el diseño final de los dragones, el uso del CGI o posibles guiños a la trilogía original, lo que sí está claro es que esta no será otra adaptación sin alma. Será un regreso con corazón. Y eso ya es mucho decir.