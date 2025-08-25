Cómo acceder a turnos en el Laboratorio Municipal

Río Grande cuenta con un Laboratorio de Análisis Clínicos y Biología Molecular pionero en la región y con la mayor complejidad de la Patagonia; el cual tiene la certificación del reconocido Instituto ANLIS-Malbrán, participa activamente del programa de evaluación externa de la calidad (PEEC) de la Fundación Bioquímica Argentina.

En este establecimiento, las y los vecinos pueden realizarse estudios de rutina como hemograma; glucemia; urea, creatinina, hepatograma; colesterol, triglicéridos; orina completa, urocultivo, así como diagnóstico de enfermedades infecciosas respiratorias (Tuberculosis); VIH; entre otros.

Con el fin de facilitar y agilizar el servicio de otorgamiento de turnos como de entrega de resultados, está a disposición de la comunidad el numero 2964586014 para mensajes de Whatsapp. Asimismo, pueden solicitarlos de manera presencial en Gobernador Anadón 735 (Chacra II).

El Municipio, a través de la Secretaría de Salud, sostiene y fortalece los espacios que se han constituido, a lo largo de los años, como esenciales para el cuidado de salud en Río Grande. Aquellos que son elegidos no sólo por ser públicos y accesibles, sino también y principalmente por la calidad en la atención de cada uno de sus profesionales.