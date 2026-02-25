Comienzo de clases en la Escuela Experimental Las Lengas

“Cada inicio de ciclo lectivo nos renueva el compromiso con la educación pública y con el futuro de nuestra ciudad”, indicó la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yesica Garay.

USHUAIA.- La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yesica Garay, recorrió este lunes la Escuela Experimental Las Lengas junto a la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, en el marco del inicio del ciclo lectivo 2026. Durante la visita acompañó a docentes, directivos y familias en la apertura de las actividades escolares, reafirmando el compromiso del Municipio con la educación pública.

En ese contexto se destacó que a partir de hoy están garantizados 190 días de clases efectivas, resultado del trabajo articulado entre el Estado municipal y la comunidad educativa.

Garay expresó que “cada inicio de ciclo lectivo nos renueva el compromiso con la educación pública y con el futuro de nuestra ciudad. Son 190 días de clases que representan oportunidades, aprendizaje y crecimiento para nuestros chicos y chicas”.

Asimismo, remarcó que “cada día en la escuela es presente y futuro para Ushuaia, por eso seguimos acompañando a docentes, directivos y familias en esta tarea fundamental”.

De esta manera, la Municipalidad de Ushuaia continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a garantizar más y mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

“Filomena Recupera”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad informa a la comunidad que este miércoles 25 de febrero dará inicio al programa municipal de apoyo escolar “Filomena Recupera” en el Salón de Usos Múltiples del Punto Digital del KyD.

Dicha iniciativa, que es parte del programa socioeducativo “Filomena Grasso”, está destinado a estudiantes de nivel primario y secundario, abarcando tanto a niños y niñas, como adolescentes, jóvenes y adultos y se dictará de lunes a jueves de 16:00 a 18:00. Quienes deseen participar podrán acercarse al centro ubicado en el Punto Digital del KyD o comunicarse al 2901-522730.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, explicó que “como cada año, impulsamos esta instancia de Filomena Grasso buscando acompañar los trayectos académicos de nuestras y nuestros vecinos de todas las edades con clases de recuperación para afianzar conocimientos”.

“Desde la gestión seguimos fortaleciendo la educación, impulsando nuevos espacios e instancias donde niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos adquieran nuevas herramientas para que todos y todas tengan la oportunidad de aprender y crecer” concluyó la funcionaria.